Estia Spa, attiva nella gestione e consulenza condominiale con circa 2.000 condomìni amministrati in 15 città italiane, comunica di aver lanciato Estia Real Estate, una nuova società dedicata alla consulenza e all’intermediazione immobiliare.
L’obiettivo - precisa la nota - è superare il modello tradizionale dell’agenzia immobiliare introducendo un approccio più consulenziale, digitale e basato sui dati, grazie all’integrazione con le attività di gestione condominiale già svolte da Estia. Questo consentirà...