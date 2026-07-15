Il Tribunale di Napoli (con la sentenza 8993/2026) torna sulle problematiche del fondo speciale previsto dall’articolo 1135 Codice civile. La norma impone all’assemblea, che delibera l’effettuazione di opere di manutenzione straordinaria dell’edificio (ma anche di innovazioni), di costituire un fondo monetario di importo pari all’ammontare dei lavori (oppure, in alternativa, dell’entità dei vari stati di avanzamento lavori, se previsti dagli accordi tra committente e appaltatore).
La corte partenopea...