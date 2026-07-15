La riforma del condominio ha disciplinato in modo rigoroso un aspetto cardine per gli enti di gestione: la corretta tenuta del registro di anagrafe condominiale (articolo 1130, n. 6, Codice civile). La normativa pone obblighi inderogabili in capo sia ai singoli condòmini che all’amministratore. L’esatta cura di tale registro assolve a una duplice funzione: all’interno della compagine garantisce la regolare convocazione e costituzione delle assemblee; verso l’esterno, funge da presidio a tutela dei...

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