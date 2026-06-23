Tra le tematiche emerse nell’ambito dei contenziosi sviluppatisi per i lavori relativi ai vari bonus edilizi vi sono anche quelle relative al mancato pagamento da parte delle imprese appaltatrici delle retribuzioni e dei contributi dei loro dipendenti che hanno lavorato in tali cantieri. Si tratta di questioni rilevanti dal punto di vista del condominio committente il quale, oltre a trovarsi in difficoltà per lavori non eseguiti o mal eseguiti o non ultimati, può essere esposto anche a queste richieste...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ