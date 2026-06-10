Un preventivo o un rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea condominiale, che contenga errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino, per effetto di inesatta contabilizzazione delle morosità e dei pagamenti precedenti di quel partecipante, per il disposto degli articoli 1135 e 1137 Codice civile, deve comunque essere impugnato dai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall’articolo 1137, comma 2, Codice civile, non essendo consentito rimettere in...

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