Non può imputarsi ai condòmini la sopraelevazione compiuta dal proprietario dell’ultimo piano
Resta nell’esclusiva sfera di quest’ultimo che per realizzarla non necessita del consenso degli altri comproprietari
La sopraelevazione di un condominio è una facoltà riconosciuta al proprietario dell’ultimo piano, il quale, non deve, di regola e salvo eccezioni, avere il consenso degli altri condòmini. Inoltre non può imputarsi ai condòmini una sopraelevazione compiuta dal proprietario dell’ultimo piano, restando la stessa nell’esclusiva sfera di quest’ultimo.
Con questa motivazione il Tar del Veneto, con la sentenza 01434/2025, ha accolto il ricorso di una persona che aveva impugnato l’ordinanza del Comune in ...
di Francesco Schena - REVIMM - Revisori condominiali