Sopraelevazione abusiva e mancanza di autorizzazione sismica: obblighi, responsabilità e casistica giurisprudenziale

Oltre al titolo edilizio occorre la preventiva denuncia dell’intervento e la specifica autorizzazione sismica. Demolizione in caso di violazione delle norme. Ancora dubbi sulla sanatoria sismica postuma per gli interventi eseguiti senza titolo.

Per l’esecuzione di lavori in zona sismica non è sufficiente il solo titolo edilizio, ma è indispensabile anche la preventiva denuncia dell’intervento che si intende realizzare ed il rilascio della specifica autorizzazione sismica, come previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia). La violazione di tali obblighi è sanzionata dal successivo articolo 95 del T.U.E., configurando un reato contravvenzionale istantaneo a effetti permanenti (Cass. pen., sent. n. 27260/2012).

