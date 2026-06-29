Se nel decennio prima della vendita l’immobile è stato adibito per la maggior parte del tempo ad abitazione principale dei familiari, non scatta l’imposta sostitutiva del 26%.
Con la risposta a interpello n. 124/2026, l’Agenzia delle entrate è tornata a occuparsi della tassazione sulla vendita di immobili che hanno usufruito delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura nell’ambito degli interventi Superbonus.
In particolare, con il documento di prassi in commento, i tecnici del Fisco si sono occupati del caso di un contribuente che intende vendere l’unità immobiliare da lui acquistata parecchi anni fa dai suoi genitori, che, però, hanno continuato a viverci...