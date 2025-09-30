Non si ripartiscono secondo le regole condominiali le spese relative ai complessi alberghieri
L’argomento riguarda molti complessi edilizi, realizzati con il vincolo alberghiero poi trasformati in eleganti residenze con servizi esclusivi
È da escludersi la soggezione alla disciplina condominiale di un complesso immobiliare adibito a residenze a destinazione turistico-alberghiera, ravvisandosi, piuttosto, una gestione di carattere imprenditoriale governata dalle determinazioni dell’assemblea dei soci. Lo ha precisato la Corte d’appello di Brescia, nella sentenza 173 del 19 febbraio 2025.
I frequenti casi di trasformazione
di Francesco Schena - REVIMM - Revisori condominiali