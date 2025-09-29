I temi di NT+Le ultime sentenze

Diritto prevalente del disabile al posto auto anche mediante turnazione

La sua mobilità e l’accesso all’abitazione superano il rispetto all’uso paritario delle cose comuni da parte degli altri condòmini

di Fulvio Pironti

Il diritto di un disabile a un posto auto idoneo nel condominio prevale sul diritto paritario degli altri condòmini all’uso delle aree comuni imponendo l’obbligo di adeguamenti che assicurino una vita dignitosa e senza barriere architettoniche. Lo precisa il Tribunale di Palermo con sentenza 3516 pubblicata il 19 settembre 2025.

Diritto alla mobilità e alla vita dignitosa dei disabili nei condomìni

La decisione si inserisce nell’alveo della giurisprudenza attenta...

