Diritto prevalente del disabile al posto auto anche mediante turnazione
La sua mobilità e l’accesso all’abitazione superano il rispetto all’uso paritario delle cose comuni da parte degli altri condòmini
Il diritto di un disabile a un posto auto idoneo nel condominio prevale sul diritto paritario degli altri condòmini all’uso delle aree comuni imponendo l’obbligo di adeguamenti che assicurino una vita dignitosa e senza barriere architettoniche. Lo precisa il Tribunale di Palermo con sentenza 3516 pubblicata il 19 settembre 2025.
Diritto alla mobilità e alla vita dignitosa dei disabili nei condomìni
La decisione si inserisce nell’alveo della giurisprudenza attenta...