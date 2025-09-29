L’eredità giacente dopo il decesso di un condomino

La domanda

Sono un amministratore di condominio. Quasi due anni fa è deceduto un condomino e l’assemblea, sia prima del decesso che successivamente, ha deliberato l’esecuzione di lavori straordinari, ma i chiamati all’eredità non hanno ancora espresso la volontà di accettazione della stessa (uno di loro non sarebbe d’accordo). Poiché i costi per l’adempimento contrattuale con la ditta esecutrice sono da incassare, come pure le quote condominiali oggetto dei consuntivi, chiedo come posso procedere, anche in ragione della legge 220/2012, per salvaguardare l’interesse del condominio. È possibile procedere con una diffida ad adempiere, oppure in un altro modo, con l’intervento di un avvocato?