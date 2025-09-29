L'esperto rispondeCondominio

L’eredità giacente dopo il decesso di un condomino

L’amministratore può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità

di Pierantonio Lisi

La domanda

Sono un amministratore di condominio. Quasi due anni fa è deceduto un condomino e l’assemblea, sia prima del decesso che successivamente, ha deliberato l’esecuzione di lavori straordinari, ma i chiamati all’eredità non hanno ancora espresso la volontà di accettazione della stessa (uno di loro non sarebbe d’accordo). Poiché i costi per l’adempimento contrattuale con la ditta esecutrice sono da incassare, come pure le quote condominiali oggetto dei consuntivi, chiedo come posso procedere, anche in ragione della legge 220/2012, per salvaguardare l’interesse del condominio. È possibile procedere con una diffida ad adempiere, oppure in un altro modo, con l’intervento di un avvocato?

 L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 settembre 2025﻿

Qualora nessuno dei chiamati si trovi nel possesso dei beni ereditari o abbia compiuto atti concludenti che avrebbe il diritto di compiere solo in qualità di erede (si vedano gli articoli 476 e 485 del Codice civile), la situazione descritta dal lettore si definisce di eredità giacente. Il rimedio tipico a disposizione degli interessati è rappresentato dalla...

