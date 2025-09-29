L’eredità giacente dopo il decesso di un condomino
L’amministratore può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 settembre 2025
Qualora nessuno dei chiamati si trovi nel possesso dei beni ereditari o abbia compiuto atti concludenti che avrebbe il diritto di compiere solo in qualità di erede (si vedano gli articoli 476 e 485 del Codice civile), la situazione descritta dal lettore si definisce di eredità giacente. Il rimedio tipico a disposizione degli interessati è rappresentato dalla...