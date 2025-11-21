Non solo Campania: condono doppio e con vincoli ridotti anche nel resto d’Italia
Riapertura differenziata per le due sanatorie del 1985 e del 2003
Un nuovo condono doppio, che guarderà sia alla prima sanatoria (iper-permissiva) del 1985 che a quella del 2003, la terza. Rimuovendo alcuni vincoli presenti nell’ultima edizione, con riflessi sia a livello locale (come nel caso della Campania) che a livello nazionale. Messi in fila, gli emendamenti presentati dalla maggioranza per avviare, se fossero tutti approvati, un nuovo condono edilizio, disegnano un quadro piuttosto coerente di regole pensate per favorire la regolarizzazione di difformità...
Le modalità di incapsulamento del cemento amianto
di Sergio Clarelli, Ingegnere, Presidente ASSOAMIANTO