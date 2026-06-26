È affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto, la delibera con la quale l’assemblea condominiale decide di conferire a un professionista l’incarico di fornire un parere su questioni relative alla gestione di parti comuni senza specificare il nome, il compenso e i criteri di ripartizione della spesa tra i condòmini. Tale omissione si traduce nella carenza di un elemento essenziale dell’atto, impedendo ai condòmini di avere consapevolezza dell’impegno economico assunto e ledendo la certezza...

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