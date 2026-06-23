La gestione della vita condominiale porta spesso i condòmini a invocare l’introduzione di sanzioni pecuniarie nei confronti di chi non rispetta le regole comuni. Di fronte a parcheggi selvaggi, rumori molesti, violazioni del regolamento o altre condotte ritenute pregiudizievoli per la convivenza, la tentazione di ricorrere alla “multa” è forte. Può l’assemblea condominiale, a maggioranza, trasformarsi in una sorta di “sceriffo” e imporre sanzioni ai condòmini ritenuti indisciplinati?
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