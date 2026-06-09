La nomina dell’amministratore di condominio privo dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 71-bis disposizioni attuazione codice civile è radicalmente nulla. A stabilirlo è il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza 1664 pubblicata il 29 aprile 2026, destinata a rafforzare l’indirizzo giurisprudenziale che attribuisce natura imperativa alle condizioni richieste dalla legge per assumere l’incarico di amministratore condominiale. Secondo il giudice campano, la delibera ...
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