La sentenza numero 1906 emessa dalla Corte d’appello di Firenze il 13 maggio ultimo scorso ci lascia un prezioso insegnamento: ogni volta che si cambia un infisso, guardare attentamente la facciata del palazzo, prima del catalogo dei colori, non è solo una scelta di buon vicinato, ma un preciso dovere legale per evitare costosi passi falsi giudiziari.

Il caso e la cornice giuridica

La vicenda che fa da sfondo al provvedimento, trae origine dall’iniziativa dei condòmini proprietari di un appartamento al piano terra di uno stabile che, in occasione di alcuni lavori in casa, avevano sostituito gli infissi esterni, installato inferriate antintrusione, e cambiato il portoncino d’ingresso. Tali interventi, tuttavia, introducevano una netta frattura cromatica e materiale: alluminio bianco per le finestre, e grigio con bande argento per il portone, il tutto in aperto ed evidente contrasto con il legno marrone dominante nel resto del fabbricato e del vano scale.

Da qui la determinazione della condòmina proprietaria dell’appartamento posto al primo piano, che, ritenendo leso il decoro del fabbricato, citava in giudizio i vicini chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi. In primo grado, il Tribunale di Prato aveva accolto la domanda ordinando la riverniciatura di infissi e portoncino (ritenuta misura sufficiente rispetto alla più drastica sostituzione). Ma i condòmini soccombenti si determinano a impugnare la sentenza, e si rivolgono alla Corte d’appello di Firenze che tuttavia blinda definitivamente la decisione già adottata.

Il concetto di decoro architettonico: oltre le linee originarie

Il cuore pulsante della decisione della Corte fiorentina risiede nella delimitazione della nozione di decoro architettonico, protetto dall’articolo 1122 del Codice civile. Gli appellanti eccepivano che le opere realizzate fossero modifiche di modesta entità, incapaci di arrecare un reale pregiudizio economico o strutturale allo stabile. I giudici di secondo grado hanno rigettato questa visione restrittiva, richiamando un consolidato orientamento di legittimità: l’alterazione del decoro architettonico si verifica non solo quando si mutano le originali linee architettoniche, ma anche nel caso in cui la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile. L’estetica condominiale, dunque, non è un concetto statico o limitato agli edifici di pregio storico, ma risiede nell’unitarietà di linee e di stile di qualunque fabbricato.

Nel caso di specie, la disarmonia non è più di tanto imputabile al materiale in sé (l’alluminio), bensì alla scelta di un colore radicalmente difforme (bianco e grigio invece del marrone preesistente), idoneo a rompere l’impatto visivo d’insieme sulla facciata e nel vano scale. Una disarmonia definita appariscente e di non trascurabile entità. Il punto di maggiore interesse della sentenza affronta la principale linea di difesa degli appellanti: questi ultimi sostenevano che l’estetica dell’immobile fosse già gravemente compromessa, sia da una diffusa incuria (cancelli arrugginiti, persiane degradate, montascale rotto), sia da interventi pregressi realizzati anche dalla stessa attrice (una vistosa struttura in alluminio bianco sul balcone). In buona sostanza, la tesi difensiva proponeva un principio empirico: se il palazzo è già parzialmente deturpato, una modifica cromatica non può peggiorarlo ulteriormente.

Gli interventi pregressi e l’incidenza sul decoro

La Corte d’appello ha demolito questo assunto con un passaggio logico estremamente rigoroso: anzitutto, gli interventi pregressi dell’attrice non erano mai stati oggetto di formale domanda di ripristino da parte dei convenuti; poi, richiamando la sentenza di Cassazione numero 16518/2023, si è sancito che il degrado estetico derivante da precedenti alterazioni, non esclude l’illegittimità di una nuova lesione. E difatti, non esiste, nel nostro ordinamento, una sorta di «compensazione del degrado». Il fatto che un edificio versi in condizioni non ottimali, o presenti altre irregolarità, non autorizza i singoli condòmini a introdurre ulteriori elementi di disarmonia che ne aggravino la fisionomia.

Conclusioni

La sentenza lancia un messaggio molto chiaro al mercato dell’edilizia domestica. Come evidenziato dallo stesso consulente tecnico d’ufficio nel corso del giudizio, i proprietari avrebbero potuto legittimamente installare infissi in alluminio per ragioni di coibentazione interna, optando tuttavia per i profili bicolore (alluminio interno e finitura legno all’esterno) ampiamente disponibili sul mercato. In estrema sintesi, la tutela del decoro architettonico non blocca l’innovazione tecnologica o il comfort termico delle unità abitative dei singoli, ma impone il rispetto visivo della collettività condominiale.