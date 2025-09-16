ApprofondimentoCondominio

Obblighi e vincoli derivanti dalle convenzioni urbanistiche: gli effetti giuridici sul condominio e sui singoli proprietari

di Agostino Sola - Avvocato

N. 1213

Consulente Immobiliare

Dai vincoli perpetui alle clausole nulle, passando per la responsabilità solidale e la prescrizione decennale: cosa deve sapere il condominio sulle convenzioni urbanistiche?

Cosa sono le convenzioni urbanistiche?

Quando si fa riferimento alle convenzioni urbanistiche si intendono quegli strumenti di natura pattizia tra ente locale e privati finalizzati a regolare la pianificazione urbanistica di dettaglio ovvero per la determinazione delle condizioni per la realizzazione di interventi edilizi. L'ipotesi più frequente di tale convenzione è quella legata al rilascio di un titolo edilizio: si tratta del cosiddetto permesso di costruire convenzionato (art. 28bis d.P.R. n. 380/2001), volto ad agevolare la realizzazione...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Cosa sono le convenzioni urbanistiche?
  2. Permesso di costruire: semplice o convenzionato?
  3. La scadenza delle obbligazioni stabilite dalle convenzioni di lottizzazione
  4. Convenzioni e clausole perpetue: sono ammissibili?
  5. Si può richiedere la stipula di una convenzione urbanistica?

