Obbligo di informativa per l’amministratore che fa uso dell’intelligenza artificiale
Gli studi di amministrazione condominiale devono dichiarare l’uso di software, applicazioni o strumenti con funzioni di AI e spiegare in quali fasi della gestione condominiale vengono impiegati
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale 223 del 25 settembre 2025, la legge 23 settembre 2025, numero 132, con disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Ue sull’Intelligenza Artificiale (AI Act). La normativa introduce per tutti i professionisti e imprenditori che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale l’obbligo, a partire dal 10 ottobre 2025, di predisporre un’informativa chiara e trasparente a...