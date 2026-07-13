Una nota Anapic ricorda che, con l’arrivo del periodo estivo e delle vacanze, aumenta il rischio di occupazioni abusive di appartamenti lasciati temporaneamente incustoditi.Una situazione che coinvolge anche le abitazioni di persone anziane costrette a lunghi periodi di degenza in ospedale o presso strutture assistenziali, spesso esposte a tentativi di intrusione e occupazione. Su questo tema la Presidente Anapic Lucia Rizzi «richiama l’attenzione di amministratori di condominio, istituzioni e cittadini...

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