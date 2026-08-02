Il riscaldamento non rappresenta bene primario costituzionalmente garantito ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione in quanto riferibile alla salute. Infatti, oltre alla carenza di specifiche norme di tutela, come avviene per le forniture di acqua ed energia elettrica, comunque limitata ai cosiddetti soggetti vulnerabili, depone in tal senso la necessità di operare un bilanciamento, ma non già non tra un diritto di credito, come quello delle società distributrici e gli utenti, e un diritto alla...
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