Anapic – Associazione nazionale amministratori professionisti di immobili condominiali, in collaborazione con Csdm, annuncia in una nota lo svolgimento di un Open Day formativo il 21 settembre dalle ore 9,30 rivolto agli amministratori di condominio, che si terrà in presenza presso la sede Csdm, a Milano.

L’iniziativa, secondo quanto precisato dalla Presidente Anapic, Lucia Rizzi, rappresenta «un appuntamento di rilievo per il settore, finalizzato a fornire aggiornamenti tecnici e normativi di interesse per i professionisti della gestione immobiliare». L’introduzione ai lavori sarà affidata proprio alla Presidente Rizzi.

Il programma formativo prevede l’approfondimento di tre temi:

• Privacy e Gdpr – Aggiornamenti del Garante 2026. Analisi delle nuove disposizioni, degli obblighi di trattamento dei dati e delle misure di conformità richieste agli studi amministrativi.

• Potabilità dell’acqua e prevenzione della legionella. Esame delle procedure di controllo, dei parametri di sicurezza e delle responsabilità dell’amministratore in materia di qualità dell’acqua negli edifici condominiali.

• Presentazione di un programma di contabilità avanzato per studi amministrativi. Illustrazione delle funzionalità del nuovo software gestionale, progettato per ottimizzare la contabilità condominiale e migliorare l’efficienza operativa degli studi professionali.

L’evento prevede il rilascio di crediti formativi conformemente a quanto previsto dall’ex Dm 140/2014, offrendo ai partecipanti un’opportunità di aggiornamento riconosciuta e qualificante.

Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione: segreteria@anapic.it