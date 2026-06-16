Una stretta su orari di apertura dei locali e sul consumo di alcolici con attenzione particolare ai minori. D’estate il tema movida molesta torna prepotentemente in primo piano, nelle grandi città, come nei luoghi di villeggiatura. E allora vediamo quanto è stato già deciso.

I provvedimenti nelle principali città

Nel Comune di Milano, dall’11 giugno al 2 novembre, due ordinanze sindacali regolamentano gli orari dell’asporto e dei dehors in alcune zone cittadine. Vietate bevande alcoliche dalle 22; la vendita e somministrazione per asporto...