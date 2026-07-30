A distanza di più di dieci anni dalla sua entrata in vigore, la negoziazione assistita disciplinata dal D.L. 132 del 12 settembre 2014, convertito dalla legge 162 del 14 novembre 2014, continua a ricevere una applicazione inferiore rispetto a quella auspicabile nella prospettiva non solo dell’efficacia dell’istituto, ma anche della funzione deflattiva del contenzioso civile. E anche le formalità che ne caratterizzano la disciplina contribuiscono a determinare questa situazione.
Le fonti della normativa
In ordine di tempo, la prima disposizione normativa emanata in tema di negoziazione assistita è costituita dal D.L. 132 del 12 settembre 2014, convertito dalla legge 162 del 14 novembre 2014., che ne costituisce così il testo originario.
Più di recente queste norme hanno subito alcune modifiche per effetto del D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022 (contenente la “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina...