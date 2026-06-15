Dal 27 maggio 2026 è in vigore il D.P.R. 73/2026, che modifica il D.P.R. 31/2017 aggiornando, senza riscrivere l’intero sistema, gli Allegati A e B relativi agli interventi esclusi o soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, con effetti pratici rilevanti soprattutto per le strutture turistico-ricettive all’aperto.
Dal 27 maggio 2026 entra in vigore il D.P.R. 73 del 20 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2026, recante modifiche al D.P.R. 31 del 13 febbraio 2017, ovvero al regolamento che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato.
L’intervento normativo seppur è circoscritto nella forma, è molto rilevante negli effetti pratici poiché, il decreto non riscrive l’intero sistema, bensì incide...