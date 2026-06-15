Il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza 3701/2026 del 2 maggio, ha annullato il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria opposto all’installazione di 206 pannelli fotovoltaici sul lastrico di copertura di un edificio adibito a clinica, ritenendo il presupposto parere della Soprintendenza affetto da travisamento dei fatti, illogicità e carenza motivazionale.
La vicenda
La società proprietaria aveva chiesto l’autorizzazione in sanatoria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146...