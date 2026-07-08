Il quadro normativo in materia di Imposta municipale propria (Imu) individua rigorosi parametri per la definizione di “abitazione principale”. Ai sensi della disciplina dettata dalla legge 160/2019 (articolo 1, comma 743), tale qualifica è circoscritta all’unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano, in cui il soggetto passivo — inteso quale proprietario, titolare di diritto reale di godimento o detentore qualificato — stabilisce contestualmente la propria dimora abituale...
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