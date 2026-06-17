L’installazione di una pergotenda in condominio è un tema molto dibattuto, soprattutto per coloro che dispongono di terrazzi, balconi e giardini ad uso esclusivo. A tal proposito, però, è bene precisare che per procedere con l’installazione di una pergotenda è necessario rispettare le regole condominiali e i limiti civilistici. Inoltre, è importante comprendere quando si può parlare di pergotenda e quali sono le differenze rispetto ad altre strutture, come ad esempio tettoie o verande.

Cosa si inende per pergotenda

La pergotenda...