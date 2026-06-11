Con il D.L. 66 del 7 maggio 2026, si conferma una serie di provvedimenti volti a contrastare e trovare soluzioni per l’emergenza abitativa in Italia, con l’obiettivo di creare 100.000 alloggi a prezzi accessibili in dieci anni e fornire una risposta concreta al crescente disagio abitativo attraverso l’incremento dell’offerta di alloggi a prezzi accessibili.
Agevolazioni dirette
Le misure previste interessano diversi comparti, dai mutui prima casa ai mutui ristrutturazione, e coinvolgono anche il mercato delle locazioni, dal momento in cui saranno introdotti requisiti più rigidi per accedere agli alloggi a canone agevolato
Il decreto legge interviene sulle c.d. “agevolazioni dirette”, in particolare:
- proroga Fondo Garanzia Prima Casa: la misura offre la garanzia statale per i mutui prima casa è stata prorogata anche per il 2026 e oltre (fino al 2027), mantenendo i benefici per specifiche categorie;
- soggetti beneficiari: giovani under 36, giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di case popolari;
- garanzia potenziata: con una garanzia nella misure sino all’80% della sorte capitale, per l’acquisto della prima casa, con priorità per chi ha ISEE 40.000,00 euro, circa,tramite il Fondo statale CONSAP.
Va precisato che il tetto massimo ISEE varia a seconda della composizione del nucleo familiare, ovvero:
- under 36, giovani coppie e genitori single: limite ISEE di 40.000 euro;
- famiglie con 3 figli (under 21): limite ISEE di 40.000 euro;
- famiglie con 4 figli (under 21): limite ISEE di 45.000 euro.
Super garanzia mutui al 90%
Questa misura è accompagnata dalla super garanzia sui mutui al 90%, riservata...