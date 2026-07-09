La crisi della casa in Italia non è un’emergenza congiunturale. È un fenomeno strutturale che pesa su milioni di famiglie, espelle i ceti medi dalle città, blocca la mobilità lavorativa e aggrava le disuguaglianze. Il fabbisogno abitativo nazionale è stimato in almeno 650.000 unità, eppure il Piano Casa del governo — approvato definitivamente in Senato — punta a produrre 100.000 alloggi in dieci anni. Poco più del 15% di ciò che serve. Un passo, forse. Ma non una risposta.

Nel DL 66/2026 ci sono elementi...