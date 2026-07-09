La legge sul Piano casa è cosa fatta. Ma il passaggio dalla teoria alla pratica dovrà fare i conti con la realtà del mercato. Soprattutto sul fronte degli investimenti privati, che da anni attendevano strumenti capaci di rendere sostenibili gli interventi di nuova edilizia convenzionata. È il terzo pilastro della riforma, quello che punta alle nuove costruzioni da locare e da vendere, a finire ora sotto la lente. Ed è proprio nella regola del 70-30 - l’obbligo di destinare il 70% dei nuovi interventi...

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