Va avanti il progetto PintoPaga, l’iniziativa del Ministero della Giustizia volta a smaltire entro il 2026 l’arretrato relativo agli indennizzi per equa riparazione ex legge n. 89/2001 (Legge Pinto). Secondo quanto anticipato da via Arenula su gNews, sono già stati liquidati oltre 75 milioni di euro e presentate 65mila istanze attraverso la piattaforma SIAMM. L’obiettivo dichiarato è azzerare in due anni l’arretrato delle liquidazioni grazie a un piano straordinario che prevede l’impiego di personale...

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