L’articolo 1130 del Codice civile attribuisce all’amministratore i poteri che rientrano nella sue competenze e, al contempo, individua, assieme ad altre norme anche gli obblighi dello stesso. Tra le attribuzioni che il citato articolo 1130 del Codice civile pone in capo all’amministratore, vi è quello di dover convocare l’assemblea, «annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130 bis».
Ed è sempre l’articolo 1130 del Codice civile che impone di eseguire tquest’...