Videosorveglianza in condominio: cosa cambia con le Linee Guida 2025 del Garante

Le nuove Linee Guida 2025 del Garante per la protezione dei dati personali riportano l’attenzione su uno dei temi più sensibili e ricorrenti nel panorama condominiale: l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza. Come noto, il dato personale rappresentato dall’immagine rilevata da una telecamera è protetto dal Regolamento Ue 16/679 (Gdpr) e ogni trattamento richiede una base giuridica adeguata, che nel contesto condominiale si traduce in un atto deliberativo conforme all’articolo...

