La gestione del condominio sta attraversando una fase di profonda evoluzione. Privacy, sicurezza, accountability, gestione documentale e conformità normativa non rappresentano più adempimenti separati, ma elementi destinati a convergere in un unico sistema organizzativo che coinvolge amministratori, collaboratori, tecnici e professionisti.

Le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, l’evoluzione della normativa in materia di sicurezza e la crescente attenzione verso la valorizzazione del patrimonio immobiliare impongono agli amministratori di acquisire nuove competenze e nuovi strumenti operativi. In questo contesto si inserisce il ciclo di webinar organizzato da Epra Srl– Privacy Register Accreditation, in collaborazione con Contea & Partners Srl e con la media partnership de Il Sole 24 ORE, dedicato ai temi della privacy in ambito condominiale e del Registro Anagrafe e Sicurezza (RAS).

L’iniziativa - precisa una nota - nasce con un obiettivo preciso: fornire agli amministratori di condominio strumenti pratici e immediatamente utilizzabili per affrontare le sfide quotidiane con un approccio organizzato, documentato e conforme ai principi di accountability richiesti dal Gdpr e dalle normative di settore.

I tre appuntamenti in dettaglio

Il percorso formativo si articola in tre appuntamenti, ciascuno dedicato a un tema particolarmente attuale.

Il primo webinar, in programma il 24 giugno 2026, affronterà il tema della formazione e delle competenze che l’amministratore è chiamato a garantire all’interno della propria organizzazione. Il tema della formazione assume oggi un ruolo centrale non soltanto sotto il profilo della qualità del servizio offerto ai condòmini, ma anche quale misura organizzativa fondamentale per la prevenzione degli errori, la corretta gestione dei dati personali e la riduzione dei rischi operativi. Verranno analizzati gli obblighi derivanti dal Gdpr, il ruolo dei collaboratori, del personale di studio e dei fornitori, nonché le modalità attraverso cui l’amministratore può dimostrare l’effettiva attività formativa svolta.

Il secondo appuntamento, previsto per il 1° luglio 2026, sarà dedicato alla videosorveglianza e alla gestione operativa della privacy. Si tratta di uno dei temi che più frequentemente genera dubbi interpretativi e contenziosi. L’incontro approfondirà gli aspetti legati alla corretta individuazione dei ruoli privacy, alla gestione delle informative, ai rapporti con i fornitori tecnologici, alla documentazione necessaria per garantire la conformità dei trattamenti e alla prevenzione delle violazioni dei dati personali. L’obiettivo sarà quello di fornire una visione concreta della privacy condominiale, superando l’approccio burocratico che per anni ha caratterizzato la materia.

Il ciclo si concluderà il 6 luglio 2026 con un incontro dedicato alla sicurezza in ambito condominiale e al ruolo dell’amministratore e dei tecnici. Dalla manutenzione degli impianti alle verifiche periodiche, dalla documentazione tecnica alla programmazione degli interventi, fino alla costruzione del Registro Anagrafe e Sicurezza, l’amministratore è chiamato a svolgere una funzione sempre più centrale nel coordinamento delle attività e nella tutela del patrimonio immobiliare.

Il Ras

Elemento trasversale dell’intero percorso sarà proprio il Registro Anagrafe e Sicurezza (RAS), inteso non soltanto come archivio documentale, ma come vero e proprio strumento di governance del condominio. Un sistema capace di integrare informazioni, scadenze, verifiche, documentazione privacy e adempimenti di sicurezza, consentendo all’amministratore di dimostrare l’attività svolta e di fornire ai condòmini una fotografia aggiornata dello stato dell’immobile.

L’iniziativa si rivolge agli amministratori di condominio, ai collaboratori di studio, ai tecnici e a tutti i professionisti interessati ad approfondire temi che stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nella gestione immobiliare moderna.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione. Per iscriversi ai webinar è possibile accedere alla pagina dedicata: https://www.epra.it/workshop-privacy-e-ras/

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