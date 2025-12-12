Professioni tecniche e rigenerazione urbana: i periti industriali aderiscono a Building Values

«Building Values – Costruire futuri migliori, insieme» è il nome dell’iniziativa promossa da Harley&Dikkinson, che riunisce imprese, istituzioni e professionisti del settore edilizio e sociale per promuovere la rigenerazione urbana e sociale. Quest’anno l’appuntamento si è svolto il 20 novembre presso lo Spazio Profumo, a Milano, presente Giovanni Esposito, presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali. « Abbiamo scelto di aderire - ha spiegato - perché condividiamo pienamente gli obiettivi alla base del progetto. Siamo certi che solo insieme, attraverso una rete di collaborazione responsabile, si possa intervenire per generare comunità sostenibili attraverso la definizione di soluzioni pratiche per un futuro migliore».

I periti hanno firmato la Carta dei Valori del progetto Centopiazze: «Da tempo il Consiglio nazionale si impegna nel promuovere la riqualificazione energetica e urbana e crede fermamente nell’utilizzo di strumenti di coesione sociale e sviluppo sostenibile. Per questo motivo abbiamo deciso di aderire al progetto e di costruire un percorso di collaborazione con Harley & Dikkinson basato su valori condivisi per generare un impatto positivo sull’ambiente, i territori e sull’evoluzione della professione di perito industriale. L’ingresso del Cnpi (Consiglio nazionale periti industriali) in Centopiazze non è un punto di partenza, ma la naturale evoluzione di un cammino che il Consiglio porta avanti da anni. Ad esempio, PerCerto, la prima comunità energetica nazionale promossa dal Cnpi, rappresenta un esempio concreto di come l’energia rinnovabile possa diventare uno strumento di partecipazione e condivisione. E ancora di più lo testimonia Illuminare la speranza, il progetto che porta le comunità energetiche rinnovabili nelle aree più fragili del Paese, dove la povertà energetica non è un concetto astratto ma una difficoltà quotidiana. Intervenire in questi contesti significa ridurre disuguaglianze, restituire dignità, creare opportunità dove spesso manca la “luce”, nel senso più letterale del termine».

Il ruolo dei professionisti tecnici nella rigenerazione urbana orientata alla coesione sociale è un ruolo importante ci tiene a sottolineare Esposito: « siamo spesso limitati a pensare che il ruolo delle professioni tecniche sia ridotto alla sola progettazione o gestione edilizia, ma da tempo oramai il lavoro svolto ogni giorno da questi professionisti è sempre più esteso alla coesione delle comunità, alla sostenibilità ambientale, all’innovazione sociale e alla valorizzazione del patrimonio esistente. Il progetto Building Values può rafforzare gli obiettivi di transizione energetica e di rigenerazione sostenibile, creando una piattaforma stabile di collaborazione tra professionisti, istituzioni e imprese. Attraverso attività formative, iniziative di sensibilizzazione e modelli operativi condivisi. Il progetto favorisce l’adozione di soluzioni innovative in linea con strumenti come il Conto Termico 3.0 e con le politiche nazionali di efficientamento e riqualificazione».