Rigenerazione urbana, scelta vincente se crea benessere e relazioni

Educazione, cura, creatività e cultura entrano a pieno titolo nel concetto di economia sociale, e - attraverso la progettazione - parlano di un nuovo metodo per ridisegnare le nostre città. In questa direzione va anche l’Oice - l’organismo associativo che riunisce le società di ingegneria - che ha avviato un road show per presentare un atlante di buone pratiche e un’agenda con indicazioni puntuali, per promuovere una riflessione sulla natura dei processi che possono determinare il successo (o l’insuccesso...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi