Professionisti senza albo, è boom. Salgono i redditi, welfare assente
Rapporto Confcommercio. La gestione separata Inps continua ad attrarre giovani e donne e gli incassi sono in salita per chi esercita in modo stabile
Non conosce crisi il numero dei professionisti iscritti alla gestione separata Inps: nell’ultimo decennio, dal 2015 al 2024, questi sono cresciuti, passando da oltre 323mila a oltre 544mila (+68%) con un forte balzo delle donne, spinte così verso la parità rispetto agli uomini. Altro elemento rilevante è che, in questo mondo, non c’è quella fuga dei giovani che caratterizza molte professioni ordinistiche. Gli ambiti in cui, invece, bisogna ancora lavorare sono l’adeguatezza delle prestazioni del ...
Professione CTU. Consulenza tecnica d'ufficio e acquisizione documentale: limiti, contraddittorio e validità processuale
di Paolo Frediani– Libero professionista, professore a contratto Università di Pisa, docente alla Scuola Superiore della magistratura, pubblicista e formatore professionale