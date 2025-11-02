Professioni

Professionisti senza albo, è boom. Salgono i redditi, welfare assente

Rapporto Confcommercio. La gestione separata Inps continua ad attrarre giovani e donne e gli incassi sono in salita per chi esercita in modo stabile

di Valeria Uva

Non conosce crisi il numero dei professionisti iscritti alla gestione separata Inps: nell’ultimo decennio, dal 2015 al 2024, questi sono cresciuti, passando da oltre 323mila a oltre 544mila (+68%) con un forte balzo delle donne, spinte così verso la parità rispetto agli uomini. Altro elemento rilevante è che, in questo mondo, non c’è quella fuga dei giovani che caratterizza molte professioni ordinistiche. Gli ambiti in cui, invece, bisogna ancora lavorare sono l’adeguatezza delle prestazioni del ...

