Prorogatio dell’amministratore di condominio e condizionatori sulla facciata condominiale tra i temi trattati nel Punto di Antonio Scarpa di questa settimana. In Condominio e immobili 23 giugno 2026, N. Arnone ha illustrato la sentenza di Cassazione 14 aprile 2026, n. 9573. La Suprema corte «ha affermato che, ai fini della verifica di legittimità secondo il regime legale ex articolo 1102 Codice civile della installazione di condizionatori nelle parti comuni degli edifici condominiali, vengono in ...

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