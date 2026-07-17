Prorogatio dell’amministratore dimissionario e indennizzo per irragionevole durata del giudizio fra condominio e condomino tra i temi trattati nel Punto di Antonio Scarpa di questa settimana. S. Riccio nel contributo «Giudizio tra condominio e singolo condomino: a chi spetta l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo?», ha segnalato Cassazione 24 aprile 2026, n. 10978. «L’ordinanza ha affermato che, nell’ipotesi in cui il condominio abbia ottenuto l’indennizzo per la non ragionevole durata...

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