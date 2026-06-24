Configura abuso del diritto la condotta del condomino che, insorta una controversia con il condominio, abbia scientemente omesso di partecipare all’assemblea al fine di impedire il raggiungimento delle maggioranze necessarie per approvare la deliberazione che autorizza l’amministratore a partecipare al procedimento di mediazione attivato per verificare la conciliazione della controversia predetta. Tale strategica assenza all’assemblea integra chiaramente una condotta contraria ai principi di buona...
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