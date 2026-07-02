L’attuale panorama giuridico-tributario inerente ai crediti d’imposta scaturenti dai bonus edilizi ordinari (con esclusione, dunque, della specifica disciplina afferente al superbonus) risulta caratterizzato da una profonda discrasia tra gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e le previgenti indicazioni della prassi amministrativa. Tale antinomia emerge in maniera evidente nell’impianto argomentativo della sentenza 20669/2026 della Corte di cassazione.
Opere effettivamente realizzate
I giudici hanno statuito che, sebbene...