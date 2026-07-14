Prendendo spunto da alcune recenti pronunce giurisprudenziali, analizziamo i principali profili di responsabilità del direttore dei lavori e alcune delle questioni oggetto di contenzioso in tema di cappotto termino ed efficientamento energetico in condominio.
La realizzazione di un cappotto termico è uno degli interventi più efficaci per la riqualificazione energetica degli edifici, che richiede molta attenzione nella scelta dei materiali e nella esecuzione dei lavori. Errori, anche apparentemente piccoli, possono comportare nel tempo gravi conseguenze per l’immobile, quali, ad esempio, problemi di infiltrazioni.
La responsabilità per eventuali vizi dell’opera ricade su chi ha eseguito i lavori, ma può coinvolgere anche il direttore dei lavori, che risponde...