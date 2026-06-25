Il proprietario dell’unità immobiliare è responsabile per la violazione del regolamento di condominio anche quando l’illecito sia stato posto in essere dal locatario. Quale destinatario principale dei precetti regolamentari, il proprietario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per impedire o far cessare gli abusi. Ne consegue che il condominio può agire direttamente nei confronti del condomino per ottenere l’accertamento dell’illegittimo mutamento di destinazione d’uso e il ripristino ...

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