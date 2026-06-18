Una premessa, prima di entrare in tema condominiale. È doveroso un breve cenno, nella prospettiva storico-giuridica del Dlgs 8 Giugno 2001 n. 231 entrato in vigore il 4 Luglio 2001 «Responsabilità amministrativa degli enti». Il nostro ordinamento è connaturato dal principio della irresponsabilità penale della persona giuridica.
Tale principio si ricava dal dettato costituzionale e specificatamente dall’articolo 27 della Costituzione «La responsabilità penale è personale» chiarita nella sua specificazione...