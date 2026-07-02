La progressiva diffusione dei complessi immobiliari organizzati secondo il modello del supercondominio ha contribuito ad accrescere la complessità delle controversie aventi ad oggetto la responsabilità per i danni derivanti dalle parti comuni.
Se, infatti, la tradizionale figura del condominio consente, nella maggior parte dei casi, di ricondurre con sufficiente immediatezza i poteri di amministrazione, controllo e manutenzione a un unico centro di imputazione, ben diversa è la situazione che si presenta...