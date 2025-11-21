Illegittima la pretesa di spedizione dei documenti rivolta all’amministratore
Ciascun condomino ha diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti, ma va esercitato presso i locali dove gli stessi si trovino
Il Tribunale di Napoli (con la sentenza 8135 del 19 settembre 2025) ci fornisce una felice sintesi dei principi applicabili all’ipotesi della richiesta di documentazione effettuata da un singolo condomino nei confronti dell’amministratore. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza precedente, arricchendola, tuttavia, di alcune precisazioni assai utili dal punto di vista operativo.
I principi normativi richiamati
Secondo la ricostruzione normativa effettuata dal giudice partenopeo, si può affermare che:
- il potere ...