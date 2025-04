Il paradosso del bonus sulla Tari che gonfia la bolletta degli altri utenti

Arera ha fissato con la delibera 133/2025 in sei euro a utenza la nuova componente perequativa Ur3, necessaria a garantire la copertura del bonus rifiuti.

Il bonus è destinato agli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore a 9.530 euro, elevato a 20mila euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, e consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva.

Per il primo anno di applicazione probabilmente non sarà operativo...