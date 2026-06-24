Il dibattito giudiziario e dottrinale in materia di reati urbanistici si arricchisce di un nuovo, significativo, tassello con l’ordinanza 183 del 5 giugno 2026 emessa dal Tribunale del Riesame di Milano. Il provvedimento delinea con precisione i confini tra l’accertamento della sussistenza del reato (fumus commissi delicti) e le rigorose esigenze di attualità della misura coercitiva reale (periculum in mora).
I fatti
Al centro della vicenda si colloca il progetto di sviluppo immobiliare per la realizzazione...