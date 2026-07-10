Rimborso delle spese di manutenzione della cosa comune, revoca giudiziale dell’amministratore di condominio e rettifica o modifica delle tabelle millesimali sono tra i temi approfonditi nel Punto di Antonio Scarpa di questa settimana. F. Nardelli, in «Rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune», ha commentato Cassazione 31 marzo 2026, n. 7822, che, richiamandosi a Cassazione 5645/ 2022, precisa che «in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione...

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