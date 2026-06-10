La questione relativa all’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili ha rappresentato, per lungo tempo, uno dei nodi più controversi e irrisolti del diritto civile italiano. L’assenza di una disciplina legislativa organica e di precedenti giurisprudenziali di legittimità consolidati ha alimentato, negli anni, un acceso dibattito dottrinale, lasciando operatori e giudici di merito senza coordinate interpretative certe. Tale lacuna ha storicamente dato vita a due...

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